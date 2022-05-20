Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 38. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Altınordu'nun sağ kanattan geliştirdiği atakta Şeref Özcan'ın şutu kaleciden geri döndü.
32. dakikada Balaj'ın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
51. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Şeref Özcan'a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
52. dakikada Şeref Özcan'ın kullandığı penaltıda top filelerle buluştu. 1-1
90. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Can Polat meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sinan Ertinğü
Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Bülent Cevahir dk. 52), Tugay Kaçar (Erdem Can Polat dk. 71), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak, Ali Keten (Emin Bayram dk. 71), Arda Köksal (Diarrassouba dk. 71), Alican Özyürek (Talha Erdoğan dk. 81 ?), Berk Yıldız, Balaj
Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Eray Ataseven, Kemal Rüzgar, Bregu, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Kubilay Aktaş (Metehan Yılmaz dk. 71), Şeref Özcan (Kenan Fakılı dk. 81 ?), Ali Dere, Rıdvan Koçak (Furkan Metin dk. 46), Gökberk Efe (Ahmet Dereli dk. 58), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Sami Satılmış (Muzaffer Kocaer dk. 46), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya
Yedekler: Emirhan Emir, Recep Aydın, Hüsamettin Yener, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Goller: Balaj (dk. 32), Erdem Can Polat (dk. 90) (Boluspor), Şeref Özcan (dk. 52) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Kubilay Aktaş, Serhat Öztaşdelen, Ali Dere (Altınordu)