Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - Bandırmaspor: 2

Lig'in 17. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Şahintürk'ün ceza sahasına yaptığı ortada Caner Hüseyin Baş'ın yerde kalmasıyla Bandırmaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Atabey Çiçek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikasında sol kanattan atak geliştiren Boluspor'da, Bülent Cevahir'in ortasında ceza sahası içinde Joel Kayamba Ngandu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

37. dakikada sol kanattan atak geliştiren Dejvi Bregu, defansın yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Penaltı atışında doğru köşeyi tahmin eden Ioannıs Gelios, Gökhan Alsan'a geçit vermedi.

68. dakikada korner sonrasında ceza sahası içeresinde oluşan karambolde topa kafa vuran Naby Youssouf Oulare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+2. dakikada Alpay Koldaş'ın uzun kullanan taç sonrasında ceza sahasında içinde topla buluşan Fatih Kurucuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Kemal Mavi, Ogün Kamacı

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar (Melih Okutan dk. 79 ?), Joel Kayamba Ngandu (Furkan Demir dk. 88 ?), Dejvi Bregu, Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, İbrahim Balde (Veaceslav Posmac dk. 88 ?), Gökhan Alsan (Burak Asan dk. 63), Bülent Cevahir

Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Arda Köksal, Mehmet Zahit Çınar, Erdem Can Polat, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Bandırmaspor: Ioannis Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Levent Ayçicek dk. 45), Mustafa Saymak (Kerim Avcı dk. 67), Atabey Çiçek (Malaly Dembele dk. 67), Georgios Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Oğuz Güçtekin dk. 80 ?), Caner Hüseyin Bağ (Tshinbangu dk. 80 ?)

Yedekler: Hüseyin Koç, Oğuz Kağan Güçtekin, Kerim Avcı, Isaac T. Tshınbangu, Malaly Dembele, İsmet Kayahan Eren, Levent Ayçiçek, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Atabey Çiçek (dk. 10), Fatih Kuruçuk (dk. 90+2) (Bandırmaspor), Joel Kayamba Ngandu (dk.27), Naby Youssouf Oulare (dk. 68) (Boluspor)

Sarı kartlar: İbrahima Balde, Onur Ulaş, Oulare, Hakan Bilgiç (Boluspor), Kerim Avcı (Bandırmaspor)