Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1.
Lig 24. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-İstanbulspor karşılaşması, ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze'nin sert şutunda top ağlara gitti. 1-0
13. dakikada Boluspor ceza sahası içinde Diarra'nın Clesio'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
15. dakikada Cajic'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1
27. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortaya yükselen kaleci Alperen Uysal, topu elinden kaçırdı. Oluşan karambolde topla buluşan Ümit Kurt'un sert şutunda top ağlara gitti. 2-1
53. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Görkem'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
56. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Durak'ın şutunu kaleci kornere çeldi.
69. dakikada Bilazer'in ceza sahası içinde şutu direkten döndü.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Kadir Sağlam, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Diarr, Ufuk Budak, Matic Fink (Hayrullah Bilazer dk. 46), İshak Çakmak, Sebaihi (Vukadinovic dk. 70), Akabueze, Mustafa Durak, Guido Koçer, Batuhan Altıntaş (Mutlu Güler dk. 79)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Özgür Can Özcan, D. Dimov, Abdurrahman Çağlar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
İstanbulspor: Alperen Uysal, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Onur Ural (İbrahim Sönmez dk. 58), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Clesio (Perovic dk. 78), Cajic, Görkem Güven (Arif Morkaya dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Umut Kaya, Eslem Öztürk, Murat Duruer, Halil Çolak
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Akabueze (dk. 4), Ümit Kurt (dk. 27) (Boluspor), Cajic (dk. 15 pen.) (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: Diarra, Sebaihi, Guido Koçer, Ümit Kurt (Boluspor), Onur Ergün (İstanbulspor)