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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


17. dakikada Samsunspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Polat Yaldır'ın şutu az farkla auta çıktı.


19. dakikada Samsunspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Polat Yaldır'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 0-1


30. dakikada Roshi'nin ceza sahasına ortasında Balaj kafayla topu filelere gönderdi. 1-1


55. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Balaj kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ferdi Karadoruk


Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Hakan Bilgiç, Emn Bayram (Arda Şengül dk. 76), Bülent Cevahir, Eray Ataseven (Tugay Kaçar dk. 68), Gökhan Karadeniz (Novak dk. 76), Roshi, Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız (Bregu dk. 86 ?), Balaj (Kasongo dk. 85 ?)


Yedekler: Bartu Kulbilge, Rybka, Ali Keten, Arda Köksal, Kemal Rüzgar


Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar


Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen (Ensar Arslan dk. 84), Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Osman Çelik, Cihan Kahraman, Savicevic, Berk Taşkın (Ngandu dk. 55), Fofana, Polat Yaldır (Tallo dk. 55), Tomane


Yedekler: Alp Tutar, Hüseyin Öztürk, Tolcay Ciğerci, , Bateau, Muhammet Ali Özbaskıcı, , Erald Çinari, , Talha Ülvan,


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Polat Yaldır (dk. 19) (Samsunspor), Balaj (dk. 30 ve 55) (Boluspor)


Sarı kartlar: Ali Ülgen, Osman Çelik (Samsunspor), Berk Yıldız, Abdurrahman Canlı, Kasongo (Boluspor)

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