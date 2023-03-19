İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 27. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-1'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


6. dakikada rakip ceza sahası içerisinde Rashad Muhammed pasını Malaly Dembele'ye aktardu. Topla buluşan Dembele düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 0-1


31. dakikada ceza sahası dışından Safa Kınalı kaleye uzaktan şut atarak şansını denedi. Defanstan seken top Bregu'nun önünde kaldı. Bregu'nun röveşata denemesinde meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.


51. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Bregu geçti. Bregu, direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


61. dakikada korner organizasyonunda yapılan ortaya ceza sahası içinde Posmac, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1


90+9. dakikada defansın arkasına sarkan Dino Ndlovu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Emre Kargın, Haydar Avcı, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Gülter


Boluspor: Çağlar Akbaba , V. Posmac, Onur Ulaş, Abdurrahman Canlı, Tugay Kaçar (Burak Asan dk. 89 ?), Gökhan Alsan (Joel Kayamba dk.46), Safa Kınalı (Eray Ataseven dk. 77), Batuhan İşçiler (Bülent Cevahir dk. 77), Bregu, Dino Ndlovu (Balde dk. 90+9 ?)


Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Melih Okutan, Tolunay Artuç


Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Barış Yardımcı (Melih İnan dk. 62), Muharrem Cinan (Hamza Gür dk. 89 ?), Erkam Reşmen, Batuhan Yayıkcı, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Jurgen Bardhi (Aykut Çeviker dk. 46), Aly Malle (Anderson dk. 79 ?), Rashad Muhammed (L. Jallow dk. 79 ?), Malaly Dembele


Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, H. Arda Sarman, Abdullah Aydın


Teknik Direktör: Ahmet Cingöz


Goller: Malaly Dembele (dk. 5) (Ankara Keçiörengücü), Dejvi Bregu (dk. 51), V. Posmac (61 dk.), Dino Ndlovu (dk. 90+9) (Boluspor)


Sarı kartlar: Dejvi Bregu, Joel Kayamba, Tugay Kaçar, Hakan Bilgiç (Boluspor), Rashad Muhammed, Metin Uçar, Aykut Çeviker (Ankara Keçiörengücü)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.