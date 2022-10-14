Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Landel'in sert şutu kalecide kaldı.
40. dakikada sol kanattan Ngandu'nun ortasında ceza sahası içinde Landel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada Boluspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ngandu'nun şutu filelere gitti. 2-0
90+1. dakikada Balde ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir (Posmac dk. 90+1 ?), Tugay Kaçar, Gökhan Karadeniz (Burak Asan dk. 76), Landel, Ngandu (Arda Köksal dk. 76), Bregu (Melih Okutan dk. 83 ?), Furkan Demir (Balde dk. 83 ?)
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Ensar Bilir, Eray Ataseven, Erdem Can Polat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Leo, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Bekir Turaç Böke dk. 81 ?), Okan Derici, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Erdal Akdarı, Ahmet Tekin, Asım Hamzaçebi, Samet Emre Gündüz, Oğuzhan Sarı
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Landel (dk. 40), Ngandu (dk. 61), Balde (dk. 90+1) (Boluspor)
Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar (Denizlispor), Ngandu (Boluspor)