İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Landel'in sert şutu kalecide kaldı.


40. dakikada sol kanattan Ngandu'nun ortasında ceza sahası içinde Landel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


61. dakikada Boluspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ngandu'nun şutu filelere gitti. 2-0


90+1. dakikada Balde ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem Özbay


Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir (Posmac dk. 90+1 ?), Tugay Kaçar, Gökhan Karadeniz (Burak Asan dk. 76), Landel, Ngandu (Arda Köksal dk. 76), Bregu (Melih Okutan dk. 83 ?), Furkan Demir (Balde dk. 83 ?)


Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Ensar Bilir, Eray Ataseven, Erdem Can Polat


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Leo, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Bekir Turaç Böke dk. 81 ?), Okan Derici, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu


Yedekler: Abdulkadir Sünger, Erdal Akdarı, Ahmet Tekin, Asım Hamzaçebi, Samet Emre Gündüz, Oğuzhan Sarı


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Landel (dk. 40), Ngandu (dk. 61), Balde (dk. 90+1) (Boluspor)


Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar (Denizlispor), Ngandu (Boluspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.