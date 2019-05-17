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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Eskişehirspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in son haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Eskişehirspor karşılaşması, Boluspor'un 3-2'lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


28. dakikada sol kanattan Akabueze'nin kullandığı kornerde topa yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa şutunda top ağlara gitti. 1-0


54. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Akabueze'nin şutunda top ağlara gitti. 2-0


83. dakikada Dimov, ceza sahası içinde ters vuruşunda topu kendi ağlara gönderdi. 2-1


84. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mutlu Güler'in sert şutunda top ağlara gitti. 3-1


90. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde topa yükselen Sekidika'nın kafa şutu golle sonuçlandı. 3-2



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Sinan Dereci, Mehmet Yıldırım, Serdar İla


Boluspor: Sabri Can, Abdulkadir Yağız, Sebaihi (Erkan Süer dk. 70), Akabueze, İshak Çakmak, Muhemmed Çetin, Dimov, Batuhan Altıntaş (Mustafa Çınar dk. 86 ?), Burak Asan (Mutlu Güler dk. 81), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu


Yedekler: Cengizhan Şarli, Gökhan Köstereli, Abdurrahman Çağlar


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Kamal İssah, Milinkovic (Mete Kaan Demir dk. 60), Bedirhan Altuntaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Alperen Kocabaş dk. 68), Furkan Balaban, Sekidika, Mehmet Özcan, Talha Erdoğan (Metehan Altunbaş dk. 46)


Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Tolga Yakut, Harun Kahraman


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Burak Bekaroğlu (dk. 28), Akabueze (dk. 54), Mutlu Güler (dk. 84) (Boluspor), Dimov (dk. 83 k.k.), Sekidika (dk. 90) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: İshak Çakmak, Bilal Sebaihi, Burak Asan (Boluspor)

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