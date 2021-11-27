Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Eyüpspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Eyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kassongo'nun şutunda Mezague topu eliyle engelledi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
33. dakikada penaltı atışını kullanan Bregu topu ağlara gönderdi. 1-0
42. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahası içine kadar giren Kassongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top auta gönderdi.
45. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Kassongo'nun şutunda top ağlara gitti. 2-0
48. dakikada Boluspor atağında Kassongo'nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
51. dakikada ceza sahası içinde Abdurrahman Canlı'nın sert şutu kaleciden geri döndü. Dönen topa kafayla vuran Fethi'nin şutunda top auta çıktı.
55. dakikada Eyüpspor atağında Abdurrahman Canlı'nın ceza sahası içinde Dibba'ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada Eyüpspor'dan Umut Bulut'un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
65. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Kassongo kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar
Boluspor: Selamani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Zahit Çınar, Ali Keten, Eray Ataseven (Diarrassouba dk. 90+2 ?), Bregu (Arda Köksal dk. 90 ?), Kassongo (Diyar Kaba dk. 90+2 ?), Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Novak dk. 76), Berk Yıldız (Hakan Bilgiç dk. 90 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, , Arda Şengül, Emin Bayram, Erkam Reşmen, , Talha Erdoğan,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Eyüpspor: Çağlar Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Bülent Uzun, Uğur Akdemir, Mikail Okyar (Enes Keskin dk. 46), Gökcan Kaya (Stancu dk. 75), Timur Temeltaş (Taşkın İlter dk. 86), Umut Bulut (Erencan Yardımcı dk. 86), Dibba, Cenk Alkılıç (Caner Hüseyin Bağ dk. 86)
Yedekler: Emrullah Salk, Mohammed, Muhammed Akarslan, Mete Kaan Demir,
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Bregu (dk. 33), Kassongo (dk. 45 ve 65) (Boluspor) Umut Bulut (dk. 56) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven (Boluspor), Enes Keskin, Mezague (Eyüpspor)