Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada, Gökhan Karadeniz'in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kasongo'nun şutunda top az farkla auta gitti.
45+2. dakikada, Gökhan Karadeniz'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kasongo'nun kafa şutunda top ağlara gitti. 1-0
57. dakikada, Lima'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direkten oyuna alanına dönerken, seken top kaleci Selmani'de kaldı.
75. dakikada, Muhammed Bayır'ın topla birlikte ceza sahası içine giren Roshi'ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada, Gökhan Karadeniz'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-0
90+1. dakikada, ceza sahası içine giren Barış Alıcı'nın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1
90+2. dakikada, Boluspor atağında Metehan Mert'in ceza sahası içinde elle müdahalesine hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada, Berk Yıldız'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Baran Eraslan, Abdullah Uğur Sarı
Boluspor: Selmani (Bartu Kulbilge dk. 61), Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Zahit Çınar, Emin Bayram, Bregu (Berk Yıldız dk. 61), Gökhan Karadeniz (Eray Ataseven dk. 77), Roshi, Abdurrahman Canlı, Alican Özyürek (Tugay Kaçar dk. 78), Kasongo (Balaj dk. 85)
Yedekler:, Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Ali Keten, Novak, , Kemal Rüzgar,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ömürcan Artan (Arda Kızıldağ dk. 46), Muhammed Bayır, Tshibola (LuaLua dk. 46), Barış Alıcı, Belyaev (Rahmetullah Berişbek dk. 23 (Musa Şahindere dk.78)), Grechyshkin, Lima, Eleke (İlker Karakaş dk. 69)
Yedekler: Atalay Gökçe, Mert Kula, Furkan Şeker, Serdarcan Eralp, Gökhan Altıparmak,
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Kasongo (dk. 45+2), Gökhan Karadeniz (dk. 77), Berk Yıldız (dk. 90+3) (Boluspor), Barış Alıcı (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Boluspor)
Kırmızı Kart: Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)