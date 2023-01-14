Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Manisa FK: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 20. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada sol kanattan atak geliştiren Boluspor, Bülent Cevahir'in yakın direğe çektiği şutla gole çok yaklaştı.
31. dakikada Gakpa, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesiyle yerde kalurken hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, penaltı atışını gole çevirdi. 0-1
45+6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Bregu geçti. Bregu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa vuran Posmac topu filelere gönderdi. 1-1
51. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bregu, topu filelere gönderdi. 2-1
54. dakikada Safa'nın pasında topla buluşan Bregu'nun şutu kaleciden dönerken, pozisyonu takip eden Dino Ndlovu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
78. dakikada Manisa atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün şutu az farkla dışarıya gitti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kapluhan, Mehmet Ali Akkor
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, (Ercan Yazıcı dk. 90+5 ?), Onur Ulaş, Veaceslav Posmac, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Joel Ngandu Kayamba dk. 46), Burak Asan (Safa Kınalı dk. 9), Tugay Kaçar, Eray Ataseven, Dejvi Bregu, (Mehmet Zahit Çınar dk. 86 ?), Ibrahima Balde, (Dino Ndlovu dk.46)
Yedekler: Muhammet Özkan, Bartu Kulbilge, Ercan Yazıcı, Arda Köksal, Alex de Souza, Ensar Bilir
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, David Domgjoni, Batuhan Kör, (Edgar Prib dk 55, Marvin Gakpa, Kadir Yurdakul, (Mehmet Uysal dk. 70 ?), Çağrı Giritlioğlu (Alioune Ba dk. 70), Demba Diallo, Adem Büyük
Yedekler: Ömer Kahveci, Oktay Gürdal, Mert Ali Özbaykız, Fırat Sarı, Arda Çolak, Yannick Stark, Anıl Koç
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Marvin Gakpa (dk. 32 pen.) (Manisa FK), Veaceslav Posmac (dk. 45+6), Dejvi Bregu (dk. 51), Dino Ndlovu (dk. 54) (Boluspor)
Sarı kartlar: Onur Ulaş, Tugay Kaçar (Boluspor) Çağrı Giritlioğlu (Manisa FK)