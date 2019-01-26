Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Umut Gündoğan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Guido Koçer'in sert şutu üstten auta çıktı.
11. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Durak'ın sert şutu ağlara gitti. 1-0
17. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Guido Koçer'in kafa şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu takip eden Özgür Can Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
90. dakikada Guido Koçer'in ortasında topla buluşan Batuhan Altıntaş, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Muhammet Yumak
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Mamadou Diarra, Umut Gündoğan, Billal Sebaihi (Yusuf Emre Gültekin dk. 68), Akabueze (Burak Asan dk. 68), Özgür Can Özcan (Batuhan Altıntaş dk. 77), Guido Koçer, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Yedekler: Gökhan Köstereli, Ufuk Budak, Mutlu Güler, Dimov
Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, İdrissa Diarra, Onur Alsu, Murathan Özen (Enes Batın Kaplan dk. 72), Lamine Diarra, Hebat Alan, İzzet Topatar (Ahmet Can Aslan dk. 86 ?), Salih Polatdemir, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir, Erhan Çınar (Eren Çinkılıç dk. 46)
Yedekler: Ali Karataş, Yusuf Karataş, Ahmet Yeşilbaş, Nusrettin Çiçek
Teknik Sorumlu: İlhan Aydın
Goller: Mustafa Durak (dk. 11), Özgür Can Özcan (dk. 17), Batuhan Altıntaş (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kart: İdrissa Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)