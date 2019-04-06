Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.
Lig 28. haftasında Boluspor, sahasında Kardemir Karabükspor 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze'nin şutunda top ağlara gitti. 1-0
9. dakikada Dimov, rakiplerini geçerek ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-0
29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Özgür Can Özcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
36. dakikada Guido'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa ayağını uzatan Mutlu Güler meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebek, Mehmet Ali Akkor
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak (Hayrullah Bilazer dk. 46), Burak Bekaroğlu, Dimov, Fink, İshak Çakmak, Umut Gündoğan (Mustafa Durak dk. 46), Guido Koçer (Burak Asan dk. 80 ?), Akabueze, Mutlu Güler, Özgür Can Özcan
Yedekler: Gökhan Köstereli, Sabri Can, Sebaihi, Mustafa Altıntaş
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Arda Belen, Cihan Aydın, Oğuz Eken (Arif Bostancı dk. 80 ?), Emre Eser, Toykan Topuz (Doğukan Toksöz dk. 51), Berk Kervankıran, Ahmet Karadayı (Batuhan Kurt dk. 46)
Yedekler: Furkan Kaçar, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay, Melih Berat Arslan
Teknik Direktör: İlhan Özer
Goller: Akabueze (dk. 5), Dimov (dk. 9), Özgür Can Özcan (dk. 29), Mutlu Güler (dk. 36) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Arda Belen, Emre Eser (Kardemir Karabükspor), Burak Bekaroğlu, Akabueze (Boluspor)