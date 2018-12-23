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Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor 3 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


15. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Burhan Eşer'in vuruşunda top kaleci Karcemarskas'tan geri döndü.


64. dakikada Eren Keleş'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Karcemarskas uzaklaştırdı.


67. dakikada Lembi'nin ceza sahası içerisinde havalandırdığı topa yükselen Mbu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


74. dakikada Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde Gueye'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci İrfan Can kornere çeldi.


86. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gueye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Keleş'in şutunda top ağlara gitti. 2-1


90+5. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Gueye'nin pasında Sinan Kurt'un düzgün şutu golle sonuçlandı. 3-1



Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kağan Bingül, Seyfettin Ünal


Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Ayuk Mbu (Beykan Şimşek dk. 85 ?), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Caner Öztürk (Gueye dk. 65), Numan Çürüksu, Lembi (Sinan Kurt dk. 72), Anıl Karaer


Yedekler: Abdulaziz Demircan, Sinan Kurt, Beykan Şimşek, Oğuzhan Erdoğan, Ndiaye, Barış Zeren, Gueye


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin (Doğanay Kılıç dk. 76 ?), Yener Arıca, Onur Akbay, Vasile, Kone, Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz, Eren Keleş


Yedekler: Öze Enes Soylu, Enes Yasin Akyol, Berkan Yıldırım, Doğanay Kılıç, Serbay Can


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Mbu (dk. 67), Gueye (dk. 86), Sinan Kurt (dk. 90+5) (Osmanlıspor), Eren Keleş (dk. 90+4) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Onur Akbay , Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz (Adanaspor), Caner Öztürk (Osmanlıspor)

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