Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 3 - Afjet Afyonspor: 2

Osmanlıspor, Spor Toto 1.
Lig'in 15. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Afjet Afyonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Kılıç plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleciden dönen topa sert vuran Ersel Aslıyürek'in şutu ağlara gitti. 1-1
65. dakikada Sinan Kurt'un ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti. 2-1
85. dakikada Osmanlısporlu oyuncuların ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem penaltı verdi.
86. dakikada Oltan Karakullukçu'nun kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-2
89. dakikada Seyfettin Sedef'in ceza sahası içerisindeki müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada Anıl Karaer'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Enes Ata
Osmanlıspor: Karcemarskas, Anıl Karaer, Ndiaye, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Tugay Kacar, Hasan Kılıç, Sinan Kurt, Burhan Eşer (Caner Arıcı dk. 82), Eric Ayuk (Beykan Şimşek dk. 60), Mertan Caner Öztürk
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ali Eren İyican, Sharafabad, Furkan Yaman, Furkan Özçal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Renato Arapi, Bayram Çetin, Seyfettin Sedef, İsmet Benli, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Mendy (Oltan Karakullukçu dk. 70), Yasin Yener (Enes Ata dk. 80), Sinan Özkan (Aykut Uluç dk. 85), Ersel Aslıyürek
Yedekler: Ahmet Kaaan Elçi, Timuçin Aşcıgil, Onur Ramazan Toprak, Erdi Zengin
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Hasan Kılıç (dk. 2) Sinan Kurt (dk. 65) Anıl Karaer (dk. 90)(Osmanlıspor), Ersel Aslıyürek (dk. 20), Oltan Karakullukçu (dk. 86) (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Tugay Kacar (dk.26), Ndiaye (dk. 85), Caner Arıcı (dk. 90+1) (Osmanlıspor) İsmet Benli (dk. 29), Yasin Yener (dk. 62), Bayram Çetin (dk. 76) (Afjet Afyonspor)
Kırmızı Kart: Seyfettin Sedef (dk. 89) (Afjet Afyonspor)