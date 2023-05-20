Su deposu temizlerken karbonmonoksit gazından etkilendi

Bolu'nun Hamidiye Mahallesi'nde su deposunu temizlemek isteyen 2 kişiden biri, temizlik için kullanılan makinenin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek baygınlık geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nin su deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su deposunu temizlemek için giden Ahmet Güler ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, temizlik için çalışma başlattı. Depoyu temizlemek için gerekli malzemeleri çalıştıran 2 arkadaştan biri içeride temizlik faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Arkadaşı depo içerisinde temizlik yaparken Ahmet Güler ise temizlik için kullanılan makinenin başında bekledi. Bir süre sonra makinenin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından Ahmet Güler olumsuz etkilendi. Olay yerinde baygınlık geçiren Güler'in yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Güler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından yapılan zararlı gaz ölçümlerinde şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak deponun içerisindeki karbonmonoksit gazını boşaltmak için çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından ‘su deposunu temizliyoruz' dedi

Öte yandan, Ahmet Güler zehirlenmeden önce sosyal medya hesabında Hamidiye Mahallesi'nin su deposunu temizlediklerine yönelik bir paylaşım yaptı. Videoda konuşan Güler, “Bugünkü nasibimizde de köy su deposunun temizlik işi vardır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Güler'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.