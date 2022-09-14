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Su kuyusuna düşen at iş makinesiyle kurtarıldı

Bolu’da su kuyusuna düşen at, iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bolu'da su kuyusuna düşen at, iş makinesi yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde otlayan atın su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su kuyusunun girişinden çıkamayan at için iş makinesi istedi.


İş makinesiyle su kuyusunun girişi genişletildi, at ise itfaiye ekipleri tarafından halata bağlandı. İş makinesine bağlanan halatla kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.

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