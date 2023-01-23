Suharladı Şelalesi'ne tarihi yolculuk

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Suharladı Şelalesi'nde yürüyüş yapan doğaseverler, rota üzerinde adeta tarihe yolculuğa çıktı.

Bolu şehir merkezine 135 kilometre mesafe uzaklıkta bulunan Soğukçam köyü mevkiindeki Suharlı Şelalesi'ne, İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay tarafından doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe Göynük Kaymakamı Ferhat Gür, bazı kurumların temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Doğayı keşfeden ve güzel havanın tadını çıkaran ekip, güzergah üzerindeki tarihi mekanları görme fırsatı da buldu.

Doğayla iç içe olduklarını söyleyen Kaymakam Gür, "Şelaleden yürüyüşe başladık. Şelalede sürekli su akıyordu ancak kuraklık sebebiyle şu an su yok. Bahar ayında gelen yağmurla tekrar burası suyla dolacaktır" dedi.