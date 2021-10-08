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Sultanlar Ligi: Bolu Belediyespor: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet’e 3-0 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Bolu Belediyespor, evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.



Salon: Bolu Karaçayır


Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka


Bolu Belediyespor: Sabir Ece, İdil Naz, Dilara, Havlickova, Özlem, Kharchenko, Çağla, Calderon, Ceren, Burcu, Elif


Fenerbahçe Opet: Buse, Lazareva, Meliha, Eda, Popovic, Tutku Burcu, Gizem (L), Cansu


Setler: 25-16, 25-17, 25-20


Süre: 75 dakika (23, 27, 25)

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