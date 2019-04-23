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Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki konaklama alanı yanarak küle döndü

Bolu’nun Göynük İlçesi’nde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı içerisinde bulunan evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı içerisinde bulunan evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Göynük İlçesi'nde bulunan konaklama tesisindeki tek katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Göynük İtfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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