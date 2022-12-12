Takla atan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 06 FKK 58 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve 2 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza sebebiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.