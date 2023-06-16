Takla atan otomobildeki 4 kişilik aile yara almadan kurtuldu

Bolu'da D-100 karayolunda seyreden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı, ardından takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden S.B. yönetimindeki 14 ES 866 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak İstanbul istikameti şeridine geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta bulunan 4 kişinin yaralanmadığı tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine kontrol amaçlı çıkan itfaiye ekipleri ise önlem amaçlı aracın ön kısmından damlayan benzinin bulunduğu alanı suyla yıkadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.