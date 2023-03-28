Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Çavuşderesi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 11 EP 353 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolda savrularak takla attı. Yol kenarında bulunan yeşil alanda ters dönen otomobilden sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada herhangi bir yara almadığını fark eden sürücü A.Ö., çekici çağırarak aracını bulunduğu yerden kaldırttı.