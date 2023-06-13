Tanju Özcan, heykelini dikmek isteği Cumhurbaşkanından muvafakat istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, Bolu'ya dikmeyi planladığı heykel için muvafakat talep etti.

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde Bolu'ya heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği sözü yerine getirmek için ilk adımı attı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektup kaleme alan Özcan, Bolu'ya dikmeyi planladığı heykel için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muvafakat istedi.

“Heykelinizi dikme sözü vermiştim”

Özcan gönderdiği mektubunda, “Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu'ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu dahilde yaşayan birinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için, heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.