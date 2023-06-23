Tanju Özcan: "Koltuktan kalkmak istemeyen Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini belirterek, "Koltuktan kalkmak istemeyen Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti. 9 gün önce CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında 2'nci kez kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özcan, değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini duyurdu. Basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklama yapan Özcan, neden bu yürüyüşü gerçekleştireceğini açıkladı.

"Partimizin fabrika ayarlarına dönmesini sağlamaya çalışıyorum"

CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi için yürüyüşü başlatacağını belirten Özcan, "Ben bu değişim ve adalet yürüyüşünü niçin yaptığımı açıklayacağım bugün size. Bir, yürüyerek partimizin fabrika ayarlarına dönmesini sağlamaya çalışıyorum. Kuruluş felsefesine dönülmesini önermek için, sağlamak için bu yürüyüşü başlatıyorum. İki, bu yürüyüşü hakkı yenen parti emekçileri için yapıyorum. Hiçbir konuda fikri sorulmayan, her kaybedilen seçimden sonra sorumlu tutulan İl ve İlçe Başkanlarının hakkını savunmak için yürüyorum. Yağmurda, çamurda gece gündüz çalışan ama ‘Teşekkür bile edilmeyen' kadın kollarımız ve cefakar gençlerimizin hakları için yürüyeceğim. Gece eksi 5 derecede bayrak asan bu partinin genç kadroları için, gençlik kolları için yürüyorum" dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum"

Seçimlerde başarısız olduğu gerekçesiyle Atatürk'ün koltuğundan Kılıçdaroğlu'nu kaldırmak için yürüyüşü gerçekleştireceğini ifade eden Tanju Özcan, "30-35 senedir milletvekili ve belediye başkanlığı yapanların, gençlerin önünü açacağı bir demokratik tüzük için yürüyorum. Ümidini yitiren gençlerin ümitlerini yeşertecek bir değişimin fitilini ateşlemek için yürüyorum. Kendini kurduğu 6'lı masada siyasi rüşvetle Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiren, oylarının toplamı yüzde 1 bile oyu olmayan 4 partiye, parti emekçilerinin hakkını yedirten Sayın Kılıçdaroğlu'nu değişime zorlamak için yürüyorum. 13 senedir, bu basiretsiz, beceriksiz, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olan bu tek adam rejimine son veremediği halde, koltuktan kalkmak istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum. Önce kendi mahallemizde değişimi ve adaleti sağlamalı, sonra da Türkiye'de değişimi ve adaleti sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.