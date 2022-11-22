Tarihi köy evi alev alev yandı

Bolu'da tarihi köy evi alevlere teslim oldu. Yangını çaresizce izleyen ev sahibi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangın, Mudurnu ilçesi Yenice Şıhlar köyünde yer alan tarihi köy evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesure Dikilitaş'a ait köy evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden Mesure Dikilitaş ve komşuları evde bulunan çocukları da alarak panikle dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve evin tamamına yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Evin yanışını çaresiz gözlerle izleyen Dikilitaş ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren kadına müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın neticesinde ev kullanılmaz hale geldi.