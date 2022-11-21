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Tarihi Mudurnu kışa hazırlanıyor

Bolu’nun İpek Yolu güzergahındaki 5 bin 100 nüfuslu ilçesi olan Mudurnu kışa hazırlanıyor.

Bolu'nun İpek Yolu güzergahındaki 5 bin 100 nüfuslu ilçesi olan Mudurnu kışa hazırlanıyor.


İl merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan ve yeşilin hakim olduğu 5 bin 100 nüfuslu Mudurnu ilçesi kışa hazırlanıyor. Tarihi yapı, çeşme ve hamamlarıyla ‘Kentsel Sit Alanı' ilan edilen ilçede sonbahar güzelliği yerini yavaş yavaş kışa bırakmaya başladı. Şeyh-ül Ümran Tepesi ile Karaaslan Tepeleri arasında yeşil çam ormanları ile çevrili olan ilçe havadan da görüntülendi.

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