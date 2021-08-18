Tarım işçiliği için Sakarya'ya giden 13 sığınmacı minibüsün lastiği patlayınca yakalandı

Bolu'da TEM'de lastiği patlayan minibüste yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, belirlenen yer dışında seyahat ettikleri belirlenen yabancı uyruklu 13 kişiye para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Sakarya'ya tarım işçiliği için giden yabancı uyruklu 13 kişiyi taşıyan minibüsün TEM Otoyolu Çaydurt mevki'inde lastiği patladı. Patlayan lastiğin tamir edilmesi için minibüs yol kenarına çekildi. Tamirci bekleyen minibüsteki yabancı uyruklu kişilerin otoyola indiğini gören sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri minibüste bulunan yabancı uyruklu 13 kişi üzerinde Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan incelemede Şanlıurfa'da kalmaları gereken şahısların tarım işçiliği için Sakarya'ya gittikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 13 kişi jandarma ekiplerinin kontrolünde minibüsle Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şahıslara belirlenen yer dışında seyahat etmek suçundan idari para cezası uygulandı.