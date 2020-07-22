Tarla sürerken yanan traktör küle döndü

Bolu'da tarla sürümünde kullanıldığı sırada alev alan traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Çanakçılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Ulutepe isimli vatandaş tarlasını sürdüğü sırada traktöründen dumanlar yükseldiğini farketti. Ulutepe'nin traktörü durdurarak inmesinin ardından motor kısmından alevler yükselen traktör yanmaya başladı. Traktörde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Ulutepe itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, traktör kullanılamaz hale geldi.