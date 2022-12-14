Taşkesti beldesinde yapılan TOKİ'lerde sona gelindi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde TOKİ tarafından 21 milyon 917 bin bedelle yapımına devam edilen 108 konut ve 4 dükkanda sona gelindi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yapımına başlanan TOKİ konutlarında sona gelindi. 108 konut ve 4 dükkandan oluşan proje 21 milyon 917 bin lirayla ihaleye çıkarılarak, yapımı için start verilmişti. 1 ve 2. etap TOKİ'lerin yapımı biterken, 3. etap çalışmalarında sona gelindi. Çevre ve altyapı düzenlemelerinin ardından TOKİ'ler kullanıma hazır hale gelecek.

"Taşkesti'ye canlılık geldi"

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, "Taşkesti, birkaç yıl içinde çalışmalarımızla birlikte gözle görülebilir duruma geldi" dedi.