Tatilcilere "dolandırılmayın" uyarısı

Kış tatilini Bolu'da geçirmek isteyen vatandaşlar şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladı. Turizmciler, tatil rezervasyonlarını yaptırmak isteyenleri 'sahte ilanlara' karşı uyarıyor.

Doğal güzellikleri ve kayak merkeziyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bolu, doğaseverlerin gözde kentlerinden biri olmaya devam ediyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dağ evi işleten Mehmet Cantürk, turistleri dolandırıcılığa karşı uyardı. Cantürk, "Bolu bölgesinde dağ evleri, pansiyonlar ve birçok butik otel var. Yıl sonu olması sebebiyle dağ evlerine ülkemizden ve yurt dışından da yoğun talep oluyor. Yılbaşlarında sosyal medyada bir sürü kirlilik var. Herhangi bir kar manzaralı evin fotoğrafını yayınlayıp ilan veriyorlar. 'Bu ev yılbaşında kiralık, gelebilirseniz' diyorlar. Ancak bunların çoğu kirli bilgi. İnsanlar araştırsın. Araştırmadan, kendi sahibini bulmadan, yasal belgesini sormadan kesinlikle kaparo yatırmasınlar" dedi.

Dolandırıcıların birçok yöntem denediğini ifade eden Cantürk, "İlan veren sahtekarlar, 'Bu villanın sahibi yurt dışında' diyerek yurtdışı bağlantılı hesaplara da ön ödeme istiyorlar. Ön ödeme yaptıktan sonra da telefonlarını kapatıyorlar, ulaşmak mümkün değil. İnsanlar mağdur oluyor. Mağdur olmamak için mutlaka gerçek sahiplerini bulalım" ifadelerini kullandı.