Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı

Ramazan bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin bayramın son gününde geri dönüş yolculukları başladı. Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önemli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.