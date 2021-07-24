İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatilcilerin bayram dönüşü başladı

Bolu’da, bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 karayolu İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

Bolu'da, bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 karayolu İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.


Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 karayolu İstanbul istikameti Bolu güzergahı geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor.


Tatilcilerin evlerine sorunsuz bir şekilde dönebilmeleri için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.