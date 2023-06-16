Teknolojiden sanata dair her şey bu öğrencilerin sergisinde bir araya geldi

Bolu'da Orhan Gazi Ortaokulu'nda STEM Atölyesi Robotik ve Kodlama, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım ile Müzik alanlarından yaptıklarını çalışmaların sergilendiği yıl sonu şenliğini gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk ve davetlilerin katılımıyla okul konferans salonunda düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Şenlik çerçevesinde, öğrencilerin STEM Atölyesi Robotik ve Kodlama, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım ile Müzik alanlarında yaptıkları çalışmalar sergilendi. Sergide, öğrencilerin geliştirdiği robotik ve kodlama projeleri büyük ilgi çekti. Öğrenciler, kendi tasarladıkları robotlarla, kodlama becerilerini sergilediler. Görsel Sanatlar bölümünde ise öğrencilerin yaptığı resimler ve el sanatları ürünleri büyük beğeni topladı. Sergide ayrıca öğrencilerin müzik yetenekleri de sahne aldı. Müzik grubu ve solo performanslarla, katılımcılar keyifli anlar yaşattı.