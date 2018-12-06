İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM otoyolu Ankara yönü trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli’nin TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle akşam saatlerinde trafiğe açıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nin TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle akşam saatlerinde trafiğe açıldı.


Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti üzerinde, kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol 17 Kasım tarihinde ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 20 gün süren çalışma sonunda bugün akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.