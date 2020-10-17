TEM Otoyolu Bolu Dağı Ankara yönü hafif araçlara açıldı

Bolu'da, derz yenileme çalışması nedeniyle 3 gün önce araç trafiğine kapatılan TEM Otoyolu Kaynaşlı-Abant Kavşağı arası Ankara yönü hafif araçlara açıldı. TEM'in her iki yönünde de geçişine izin verilmeyen ağır araçlar D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Bolu'da, TEM Otoyolu Ankara yönü Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında bulunan viyadüklerde derz yenileme çalışması nedeniyle otoyol 14 Ekim tarihinde araç trafiğine kapatıldı. Otoyolun kapatılmasının ardından araçlar Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimini kullanan araçlar Abant Gişeleri'nden yeniden otoyola bağlandı. TEM'in Ankara yönünün trafiğe kapatılmasıyla 3 gün boyunca D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Trafik İstanbul yönünden çift taraflı veriliyor

TEM'in Ankara yönünün 3 gün boyunca araç trafiğine kapalı kalması sonrasında bugün sabah saatlerinde Kaynaşlı Gişeleri'nden hafif araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler için TEM'in İstanbul istikameti çift yönlü olarak açıldı. Araçlar Bolu Dağı Tüneli mevkiine geldiklerinde yeniden Ankara şeridinden yollarına devam edebildi.

Ağır araçlar ise, Kaynaşlı ve Abant Kavşakları'ndan görevli polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.