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TEM Otoyolu Bolu geçişinde sis etkili oluyor

TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğun sis ve buzlanma etkili oluyor.


Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. TEM Otoyolu Bolu geçişinde hakim olan sis, görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Bölgede don ve buzlanmanın da olduğu görüldü. Karla karışık yağmurun yağdığı bölgede yol kenarındaki levha ve tabelaların da üzeri buz tuttu. Bolu'da gece saatlerinde sıcaklık -10 derecelere kadar düştü. Trafik ekipleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde sürücülere ikazda bulunuyor.

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