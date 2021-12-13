TEM'de 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği ‘Sezar' ile yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Nevroz K. (25) ve Ömer B. (25) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı

Ayrıca, ekiplerin kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmasında Kaan E.'nin üzerinde 43,40 gram metamfetamin yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.