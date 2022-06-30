TEM'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 36 AA 401 plakalı tır, kaygan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından tırın makaslamasıyla, kazaya aynı yönde ilerleyen tanker, cip, minibüs ve 2 otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavileri için kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazaya şahit olan bir sürücü, "Kaza önümde oldu ama tam olarak anlayamadım. Zor atlattım. Tır bariyerlere çarptı. Sonra cip takla attı. Diğerleri ben geçtikten sonra oldu" dedi.