TEM'de alev alev yanan otobüsün yolcuları firmaya isyan etti

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor bölümünden çıkan yangınla alev topuna dönen otobüste bulunan yolcular firmaya isyan etti.

Olay, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan İstanbul'a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki 06 BAZ 818 plakalı 45 yolcusu bulunan Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüsün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.

Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yanan yolcu otobüsünde yapılan soğutma çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangınla ilgili konuşan yolculardan Yalçın Kahraman firmaya isyan ederek, “Saat 05.35'de Trabzon'dan hareket ettik. Araç yanmadan 20 kilometre önce mola yerinde şoföre araçla ilgili sıkıntı hissettiğimizi söyledik. “Ağabey iyi ki hortum patlamadı. Patlasaydı yanacaktık” dedi. Kesip doğramayla iş olmaz. Ali Osman Ulusoy'u Türkiye'nin en büyük firması zannediyordum. Hala ikame bir araç yok. İnsanlar burada mağdur. Küçük çocuklar var. Firmaya ait başka bir araç burada duruyor ama doluyum diyerek kimseyi almıyor. Güvenecek birisi yok” dedi.