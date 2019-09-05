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TEM'de, çekicinin çarptığı tilki telef oldu

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçtiği sırada çekicinin çarptığı tilki telef oldu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçtiği sırada çekicinin çarptığı tilki telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KC 004 plakalı çekici, Gerede mevkiinde yolun karşısına geçen tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tilki olay yerinde telef oldu. Çekici sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, tilkiye tahnit işleminin uygulanıp uygulanamayacağını belirlemek için şube müdürlüğüne götürdü.

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