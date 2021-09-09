TEM'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Halil K. idaresindeki 41 RD 198 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne ilerleyen Rıfat Yazıcı idaresindeki 67 ABH 411 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Raziye K. ve kızı Mervenur K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebi ile tek şeridi trafiğe kapanan İstanbul istikametinde, araçların kaldırılması ile trafik normale döndü. Kaza ilgili ilgili inceleme başlatıldı.