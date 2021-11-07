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TEM'de kağıt yüklü tır alev alev yandı

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken yanan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Ali Şenboyar idaresindeki 27 DN 559 plakalı rulo kağıt yüklü tırda yangın çıktı. Tırın kasasından yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen Şenboyar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kağıt yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

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