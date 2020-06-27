TEM'de, kamyon park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyonun emniyet şeridinde park halinde olan tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Gerede gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Eren Temir idaresindeki 60 KC 704 plakalı kamyon, emniyet şeridinde park halinde bulunan Özcan Dongaz yönetimindeki 34 BT 364 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı hurdaya dönen kamyonun sürücüsü ve tır sürücüsü hafif yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.