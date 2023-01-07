TEM'de kamyona çarptı, paramparça oldu: 2 yaralı

Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.40 sıralarında TEM Otoyolu'nun Rüzgarlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Kerem B. idaresindeki 06 ET 2633 plakalı Kia marka otomobil, Ender K. yönetimindeki 34 EHP 961 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavan kısmı adeta yok oldu. Paramparça olan otomobildeki sürücü Ender K. ve yolcu İbrahim G. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.