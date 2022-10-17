TEM'de LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu TEM Otoyolu'nda balataları yanan LNG yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, TEM Otoyolu Alıçören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Hamza Coşar idaresindeki 34 VCL 24 plakalı LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) yüklü tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın lastiklerinden duman geldiğini gören sürücü, tankeri emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.