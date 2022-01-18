TEM'de makaslayan tır Bolu Dağı Tüneli'de trafiği durdurdu

Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde kar sebebiyle makaslayan tır trafiği durdurdu. Tırın kurtarılmasıyla birlikte trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametine seyir halinde olan 06 BHR 263 plakalı tır, yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak makasladı. Makaslayan tırın TEM'in 2 şeridini kapatması sebebiyle otoyol araç trafiğine kapatıldı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul yönü, tırın kurtarılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.