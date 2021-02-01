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TEM'de otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yralı

Bolu TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından önünde ilerleyen tıra çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından önünde ilerleyen tıra çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan A.K.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı.


Kazayı gören diğer sürücüler A.K.'yı araçtan çıkararak 112 Sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. A.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil servisine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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