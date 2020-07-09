TEM'de, sürücü değiştirmek için tırdan inen 2 kişiye tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda sürücü değiştirmek için emniyet şeridine park edilen tırdan inen 2 kişiye aynı yönde giden başka bir tırın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan 61 AAB 367 plakalı tırın şoförü Köroğlu Park mevkiinde sürücü değiştirmek için aracı emniyet şeridine çekti. Araçta bulunan İdris Aktaş ve Arif Felek'e sürücü değiştirmek için araçtan indikleri sırada aynı yönde ilerleyen Mustafa K. idaresindeki 65 KN 999 plakalı tır çarptı.

Kazada, İdris Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, Arif Felek yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan Felek, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren İdris Aktaş'ın cesedi ise Cumuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga götürüldü. Tır sürücüsü Mustafa K. gözaltına alındı.