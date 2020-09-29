İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de, tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra metrelerce yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra metrelerce yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Köroğlu Park mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Bayram Doğan idaresindeki 41 GP 514 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Ertuğrul Ulusan yönetimindeki 54 LS 105 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen sürücü Doğan yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.