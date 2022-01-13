TEM'de tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önünde ilerleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Osman G. idaresindeki 34 ZC 4294 plakalı Ford marka otomobil, TEM Otoyolu Köroğlu Park alanı mevkiinde önünde ilerleyen Celal Ç. yönetimindeki 33 AKH 19 plakalı demir yüklü tıra çarptı.

Kazada, tıra çarpan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.